Policija informavo, jog sekmadienio naktį, apie 3 val. 20 min. Kupiškio r., Aukštupėnų k., neblaivus 19 metų jaunuolis (vidutinis girtumo laipsnis, 1,64 prom.) vairavo automobilį BMW ir sukėlė eismo įvykį. Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas kelių erelis sulaikytas.
Taip pat pranešta,kad šeštadienį, apie 19 val. 15 min. Vilniaus r., Avižienių sen., Užubalių k., Senasis Ukmergės kel., automobilis „Opel Astra“, vairuojamas neblaivaus 49 metų vyro (sunkus girtumo laipsnis, 2,75 prom.) susidūrė su „Volkswagen“ markės automobiliu.
Šeštadienį, apie 20 val. 51 min., Vilniaus r., Mickūnų sen., Akmenynės k, automobilis „Audi A4“, vairuojamas neblaivaus 26 metų vyro (vidutinio laipsnio girtumas, 1,90 prom.) nuvažiavo nuo kelio į griovį.
Dar du atvejai penktadienio vakarą ir sekmadienio naktį užfiksuoti Marijampolės krašte.
Pareigūnai informavo, jog penktadienį, apie 22 val. 30 val. buvo gautas pranešimas, kad Marijampolėje, Tarpučių g., įvyko eismo įvykis, kurio metu apgadinti kelio ženklai, gatvės apšvietimo stulpas, tačiau vairuotojas iš eismo įvykio pasišalino. Vėliau buvo nustatyta, kad automobilį BMW vairavo neblaivi, teisės vairuoti neturinti 32 metų moteris kuriai nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2,52 prom.). Vairuotoja pristatyta į Marijampolės ligoninę. Transporto priemonė išgabenta į saugojimo aikštelę.
Sekmadienį, apie pusę pirmos nakties, Marijampolės sav., kelyje Mokolai-Šunskai-Tursučiai, nuo kelio į griovį nuvažiavo „Volkswagen Passat“, kurį vairavo teisę vairuoti turintis, neblaivus 32 metų vyras, kuriam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (1,65 prom.). Ir šis automobilis nuvežtas į saugojimo aikštelę.
Dėl visų penkių atvejų iškeltos baudžiamosios bylos, kelių chuliganų laukia griežtos sankcijos.
