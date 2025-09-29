Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
BMW vairuotojas skriejo dvigubai greičiau nei leidžiama

2025 m. rugsėjo 29 d.
Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugsėjo 22 – 28 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 579 greičio viršijimo atvejus.
Savaitės lakstūnas užfiksuotas rugsėjo 23 d. apie 14.35 val., automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1990 m.), magistraliniame kelyje Kaunas – Marijampolė – Suvalkai, kur maksimalus greitis siekia 90 km/val., skriejo 182 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Rugsėjo 28 d. apie 15.10 val. Kauno r., Šlienavos k., vykdant policinę priemonę sustabdytas vyro (gim. 1979 m.) vairuojamas automobilis „Audi“. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,75 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajone patikrino virš 5,5 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti 5 neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,44 iki 1,75 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones – rugsėjo 22 d. apie 12.35 val. Kauno r., Dievogalos k., dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1966 m.). Dviratininkui nustatytas lengvas girtumo laipsnis – 1,41 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 15 neblaivių vairuotojų, 24 vairuotojus, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 196 vairuotojus, kurie vairuo-dami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis Kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems bei linki saugaus kelio! Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu laimingai pasieksime kiekvienos kelionės tikslą.
