Kriminalai

Padaugino alkoholio – į Dubliną neišskrido

2025 m. rugsėjo 29 d. 17:25
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Vilniaus oro uoste pasieniečiams teko tramdyti į Airiją susiruošusį gerokai įkaušusį keleivį. Lėktuvas išskrido be jo, o vyro laukia nemalonumai ir nuobauda.
Šeštadienio naktį sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai iš aviacijos saugumo skyriaus sulaukė pagalbos prašymo dėl neblaivaus keleivio. Incidentas įvyko oro uosto terminalo keleivių išvykimo salėje, prie įlaipinimo vartų.
Akivaizdžiai girtas vyras elgėsi agresyviai, plūdosi, įžeidinėjo oro uosto darbuotojus. Išvykti suplanuotu reisu į Dubliną (Airija) jam leista nebuvo.
VSAT pareigūnai sulaikė 45-erių Lietuvos pilietį, savo gyvenamąją vietą deklaravusį Airijoje, ir pristatė jį į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Po gero pusvalandžio vyras buvo perduotas atvykusiems sostinės policijos pareigūnams, kurie toliau ir aiškinsis įvykio aplinkybes.
Vilniaus oro uostasLėktuvasDublinas
Rodyti daugiau žymių

