Padaugino alkoholio – į Dubliną neišskrido

Šeštadienio naktį sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai iš aviacijos saugumo skyriaus sulaukė pagalbos prašymo dėl neblaivaus keleivio. Incidentas įvyko oro uosto terminalo keleivių išvykimo salėje, prie įlaipinimo vartų.
Akivaizdžiai girtas vyras elgėsi agresyviai, plūdosi, įžeidinėjo oro uosto darbuotojus. Išvykti suplanuotu reisu į Dubliną (Airija) jam leista nebuvo.
VSAT pareigūnai sulaikė 45-erių Lietuvos pilietį, savo gyvenamąją vietą deklaravusį Airijoje, ir pristatė jį į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas. Po gero pusvalandžio vyras buvo perduotas atvykusiems sostinės policijos pareigūnams, kurie toliau ir aiškinsis įvykio aplinkybes.
Vilniaus oro uostasLėktuvasDublinas
