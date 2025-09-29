Sulaikomas klaipėdietis pasipriešino pareigūnams – du policininkus apžiūrėjo medikai

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 28 d. apie 18 va. 20 min. Klaipėdoje, Vaidaugų g., policijos pareigūnams sulaikant vyriškį dėl smurto artimoje aplinkoje, pastarasis pradėjo įžeidinėti policijos pareigūnus bei aktyviais veiksmais priešinosi Klaipėdos apskrities VPK pareigūnui (gim. 1993 m.) ir pareigūnei (gim. 1994 m.).
Po sulaikymo abiems pareigūnams prireikė greitosios pagalbos medikų paslaugų. Suteikus medicinos pagalbą, policininkai tęsė tarnybą.
Įtariamasis (gim. 1996 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
pasipriešinimas pareigūnamsKlaipėdasulaikymas
