Triukšmo daug, bausmė gresia švelni – ginklu mosavusi vilnietį sulaikė „Aras“

2025 m. rugsėjo 29 d. 08:20
Lrytas.lt
Sekmadienio vakarą ant kojų buvo sukelti Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojai. Jų Vilniaus policija paprašė sulaikyti ginklu mosuojantį vyrą. Vėliau policija paskelbė, kad „Aro“ prireikė tam, kad būtų sulaikytas viešosios tvarkos pažeidimu įtariamas gyventojas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 28 d. apie 20 val. 36 min. Vilniuje, Vėtrungių g., daugiabučio namo laiptinėje ir vidiniame namo kieme, vyras (gim. 1985 m.), grasino laikydamas rankoje daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą.
Ant kojų buvo sukelti Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojai. Jų buvo paprašyta vyriškį sulaikyti.
Atvykę rinktinės „Aras“ pareigūnai įtariamąjį sulaikė.
Vyriškio namuose rastas ir paimtas pneumatinis ginklas.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
chuliganasviešosios tvarkos pažeidimasVilnius
