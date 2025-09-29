Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniuje „Spark“ automobilis įskriejo į krūmus – mašiną išsinuomojusiai porelei pareigūnai turėjo daug nemalonių klausimų

2025 m. rugsėjo 29 d. 14:40
Lrytas.lt
Vilniaus policija aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet dalijimosi automobiliais paslaugos „Spark“ automobilis ankstų pirmadienio rytą įskriejo į krūmus. Policija įtaria, kad jaunas vyras automobilį galėjo vairuoti apsvaigęs nuo narkotikų. Vairą jam perleidusiai kartu važiavusiai merginai surašytas protokolas.
Pranešimas apie į krūmus įskriejusį dalijimosi automobiliais paslaugos „Spark“ automobilį „Volkswagen“ Vilniaus policijoje gautas rugsėjo 29 d. apie 6 val. 36 min. Buvo pranešta, kad incidentas įvyko Jonažolių g., o automobilis bando iš įvykio vietos išvažiuoti.
Pareigūnams atskubėjus nurodytu adresu, prie automobilio rasti jaunas vyras (gim. 2003 m.) ir jauna moteris (gimusi 2002 m.). Jie sakė, kad yra labai pavargę, nes po miškus važinėjosi visą naktį, o ryte pasiklydo.
Pareigūnai įtarė, kad automobilį į krūmus įvairavo vyras, kuris galėjo būti apsvaigęs. Pirminis narkotikų testas buvo teigiamas, tad jaunas išvežtas į ligoninę atlikti rimtesnių testų.
Policija teigia, kad jauna moteris neteisėtai automobilį perdavė vairuoti kartu buvusiam vyriškiui. Tad jai surašytas protokolas.
Automobilis perduotas į įvykio vietą atvykusiam „Spark“ atstovui.
Įvykis tiriamas.
