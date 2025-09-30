Girtų namiškių konfliktas Marijampolėje: moteris peiliu sužalojo vyrą

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 29 d. apie 14 val. 40 min. Marijampolėje, R.Juknevičiaus g., namuose, moteris peiliu sužalojo girtą (2,58 prom.) vyrą (gim. 1986 m.).
Nukentėjęs vyriškis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Girta (2,50 prom.) įtariamoji (gim. 1986 m.) sulaikyta ir uždaryta į Marijampolės apskrities VPK ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Dar vienas girtos moters smurtas prieš vyrą užregistruotas Akmenės rajone. Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, rugsėjo 30 d. apie 1 val., Akmenės r., Akmenės III kaime, girta (1,13 prom.) moteris (gimusi 1993 m.) smurtavo prieš taip pat girtą (1,17 prom.) vyrą (gim. 1972 m.).
Nukentėjęs vyriškis po medikų apžiūros į ligoninę vykti atsisakė.
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
girta moterissmurtas artimoje aplinkojesužalojimas
Rodyti daugiau žymių