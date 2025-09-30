Kauno medikai subadytą auką ištraukė iš mirties gniaužtų: draugui užmigus, moteris smogė jam peiliu į pilvą

Kauno apygardos teismas šiuo metu baigia nagrinėti baudžiamąją bylą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, kurioje kaltinimai pareikšti 47 metų Židrūnei Krivickaitei, anksčiau jau teistai už smurtinį nusikaltimą.
Antradienį sakydamas baigiamąją kalbą, prokuroras Darius Jakutis pasiūlė skirti Ž. Krivickaitei 5 metų laisvės atėmimo bausmę.
Kraupus išpuolis buvo įvykdytas 2025 metų balandžio 11 dieną, Ąžuolynės kaime esančiame sodininkų bendrijos pakraštyje esančiame name.
Draugui užmigus, niekur nedirbanti moteris puolė jį peiliu.
Lrytas žiniomis, smurto protrūkio metu Ž. Krivickaitė buvo neblaivi.
Smūgių būta ir daugiau – vyriškis veikiausiai liko gyvas tik todėl, kad į jį pataikyta vieną kartą.
Kitus sykius peilio geležtė smigo į lovą, patalynę. Įniršio apimta ir smarkiai įkaušusi jonavietė, panašu, badė, kur pakliūva.
Aukai paplūdus krauju, smurtautoja pati surinko Pagalbos centro numerį.
Medikai sunkiai sužeistą vyriškį skubiai pristatė į Kauno klinikų reanimaciją. Šioje gydymo įstaigoje jis buvo operuojamas, po kurio laiko teko atlikti ir antrą operaciją.
Smurtautoja buvo uždaryta į areštinę. Per apklausas Ž. Krivickaitė pripažino, kad be jos daugiau niekas kitas negalėjo įvykdyti nusikaltimo.
Moteris tikino neatsimenanti dėl kokios priežasties įvyko konfliktas, nes buvo smarkiai apsvaigusi nuo alkoholio.
Nuosprendis bus skebiamas jau šį rudenį. Ž. Krivickaitė laukia verdikto, būdama laisvėje.
smurtas šeimojeJonavos rajonassugyventiniai
