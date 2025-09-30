Policija nubaudė septynis baikerius, kurie šią vasarą automagistralėje užpuolė automobilio vairuotoją

Kaip rašoma policijos pranešime, šių metų liepos mėnesį socialiniuose tinkluose pasklido vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas automagistralėje A1 sustojęs eismas ir automobilį apsupusi grupelė motociklininkų. Vaizdo įraše matyti, kaip šie bandė atidaryti automobilio dureles, beldė į langus, spjaudėsi.
Raseinių rajono policijos komisariate dėl įvykio buvo pradėtos administracinio nusižengimo teisenos ir pažeidėjams paskirtos baudos.
Administracinėn atsakomybėn patraukti septyni vyrai, kurių amžius – 31–45 metai. Šešiems iš jų surašyti protokolai dėl įvairių pažeidimų: dėl sustojimo ir stovėjimo vietose, kuriose pagal KET draudžiama sustoti ir stovėti, dėl transporto priemonės be valstybinio numerio ženklo vairavimo, viešosios tvarkos pažeidimo, vaikščiojimo automagistralėje.
Vienam pažeidėjui (gim. 1992 m.), kuris vairavo motociklą neturėdamas tam teisės, surašytas administracinio nusižengimo protokolas ir skirta 750 eurų bauda bei metams atimta teisė vairuoti, kurios jis ir neturėjo. Tai reiškia, kad šiuo laikotarpiu jis net negalės įgyti teisės vairuoti.
Kaip jau skelbė Lrytas, baikeriai automobilio vairuotuoją galėjo užpulti dėl to, kad šis priešais važiavo per lėtai. Aprangą su „Hell's Angels“ (Pragaro angelai) logotipais vilkėję baikeriai liovėsi tik pamatę, kad yra filmuojami.
Tąkart socialiniuose tinkluose pasklidusiame vaizdo įraše matyti, kad eismas automagistralėje stoja, užpulto automobilio vairuotojas skambina policijai ir praneša, jog jį „užpuolė baikeriai prie Kryžkalnio“.
Prie antroje autostrados juostoje stovinčio automobilio keleivio pusės priėjęs baikeris trenkia į langą kumščiu. Kiti automobiliai lėtai juda pirma ar avarine juostomis, aplinkui važinėja ir vaikšto daugiau motociklininkų, dauguma jų su „Harley-Davidson“ motociklais ir odinėmis striukėmis ant kurių – skandalingojo „Hell's Angels“ klubo logotipas ir pavadinimas.
Lrytui Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Dovilė Vaitekūnaitė tąkart teigė, kad liepos 12 dieną 11 val. 20 min. buvo gautas vyro (gim. 1979 m) pranešimas. Telefonu skambinęs vyras pranešė, kad Raseinių rajone, magistraliniame kelyje A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, netoli Kryžkalnio, jo vairuojamam automobiliui kelią užkirto grupė motociklininkų, kurie bandė atidaryti automobilio dureles, beldė į stiklus, juos apspjaudė.
