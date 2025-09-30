Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Vilniaus stoties rajone vėl apiplėštas vyras

2025 m. rugsėjo 30 d. 10:56
Lrytas.lt
Vilniaus policijos pareigūnai ieško nusikatėlių, stoties rajone apiplėšusių vyrą.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, rugsėjo 29 d. apie 19 val. 30 min. Vilniuje, Seinų g., nepažįstami žmonės užpuolė vyrą (gim. 1968 m.) bei pagrobė mobiliojo ryšio telefoną „Huawei P30“, piniginę su pinigais, asmens dokumentais, banko mokėjimo kortele.
Nuostolis – 295 eurai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
