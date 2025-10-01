Blaivus vyras Šiauliuose nepilnametei į akis pripurškė dujų

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, rugsėjo 30 d. apie 7 val. Šiauliuose, Gardino g., namuose, blaivus vyras (gim. 1989 m.), papurškė ašarinių dujų į akis nepilnametei (gimusi 2008 m.).
Nukentėjusioji po medikų apžiūros ligoninėje išleista gydytis ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas nurodytą veiką padarė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkoje Šiauliai ašarinės dujos
