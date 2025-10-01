Lietuvos muitinė sunaikino 15 milijonų kontrabandinių cigarečių

Tabako gaminiai buvo naikinami pasitelkiant smulkinimo aparatą — specialistų teigimu, tai vienas efektyviausių ir saugiausių būdų sunaikinti konfiskuotą tabako produkciją. Visos naikinimo procedūros vyko laikantis saugos reikalavimų. Prieš pradedant naikinimą muitinės pareigūnai patikrino plombas ir įsitikino, kad jos nepažeistos. Po to krovinys buvo iškrautas ir atliktas vizualinis patikrinimas, siekiant užtikrinti, kad visi gaminiai būtų iškrauti. Atsakingi darbuotojai suskaičiavo pakuotes; patvirtinus jų kiekį, buvo duotas leidimas pradėti naikinimo procedūrą.
Tabako gaminiai naikinami taikant organizacinių ir technologinių priemonių visumą: jie susmulkinami, supjaustomi, sulaužomi, sumaigomi ar kitaip padaromi visiškai netinkamais vartoti pagal tiesioginę paskirtį. Po sunaikinimo susidariusios atliekos sumaišomos su kitų biologinių ar cheminių medžiagų atliekomis arba sudeginamos. Paslaugos teikėjai įsipareigoja negrįžtamai padaryti tabako gaminius netinkamais vartoti, o galutinį produktą panaudoti aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu.
Svarbu pažymėti, kad sulaikytos kontrabandinės prekės Lietuvos muitinėje naikinamos tik teismui baudžiamojoje ar administracinėje byloje priėmus atitinkamą sprendimą. Tai užtikrina teisinį proceso skaidrumą ir teisėtumą.
Kviečiame prisidėti prie kovos su kontrabanda Lietuvos muitinės pareigūnai kviečia prie kovos su kontrabanda ir visuomenės saugumo užtikrinimo prisijungti visus neabejingus piliečius. Informaciją apie nusikalstamas veikas galima pranešti visą parą, taip pat poilsio ir švenčių dienomis nemokamu Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu 0 800 555 44 arba elektroniniu paštu pasitikek@lrmuitine.lt.
Jūsų indėlis yra neįkainojamas siekiant kurti saugesnę ir skaidresnę visuomenę.
