Lietuvos muitinė sunaikino 15 milijonų kontrabandinių cigarečių

Eurolyga 2025
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaKriminalai

Lietuvos muitinė sunaikino 15 milijonų kontrabandinių cigarečių

2025 m. spalio 1 d. 10:54
Lietuvos muitinė
Per šių metų rugsėjį Lietuvos muitinė sunaikino 15 288 080 vienetų kontrabandinių cigarečių. Taip pat sausį–birželį buvo sunaikinta 8 760 712 vienetų tabako gaminių. Šios operacijos rodo tęstinį muitinės įsipareigojimą kovoti su kontrabanda ir užtikrinti, kad konfiskuoti produktai nebūtų sugrąžinti į apyvartą.

Tabako gaminiai buvo naikinami pasitelkiant smulkinimo aparatą — specialistų teigimu, tai vienas efektyviausių ir saugiausių būdų sunaikinti konfiskuotą tabako produkciją. Visos naikinimo procedūros vyko laikantis saugos reikalavimų. Prieš pradedant naikinimą muitinės pareigūnai patikrino plombas ir įsitikino, kad jos nepažeistos. Po to krovinys buvo iškrautas ir atliktas vizualinis patikrinimas, siekiant užtikrinti, kad visi gaminiai būtų iškrauti. Atsakingi darbuotojai suskaičiavo pakuotes; patvirtinus jų kiekį, buvo duotas leidimas pradėti naikinimo procedūrą.
Tabako gaminiai naikinami taikant organizacinių ir technologinių priemonių visumą: jie susmulkinami, supjaustomi, sulaužomi, sumaigomi ar kitaip padaromi visiškai netinkamais vartoti pagal tiesioginę paskirtį. Po sunaikinimo susidariusios atliekos sumaišomos su kitų biologinių ar cheminių medžiagų atliekomis arba sudeginamos. Paslaugos teikėjai įsipareigoja negrįžtamai padaryti tabako gaminius netinkamais vartoti, o galutinį produktą panaudoti aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu.
Svarbu pažymėti, kad sulaikytos kontrabandinės prekės Lietuvos muitinėje naikinamos tik teismui baudžiamojoje ar administracinėje byloje priėmus atitinkamą sprendimą. Tai užtikrina teisinį proceso skaidrumą ir teisėtumą.
Kviečiame prisidėti prie kovos su kontrabanda Lietuvos muitinės pareigūnai kviečia prie kovos su kontrabanda ir visuomenės saugumo užtikrinimo prisijungti visus neabejingus piliečius. Informaciją apie nusikalstamas veikas galima pranešti visą parą, taip pat poilsio ir švenčių dienomis nemokamu Muitinės departamento pasitikėjimo telefonu 0 800 555 44 arba elektroniniu paštu pasitikek@lrmuitine.lt.
Jūsų indėlis yra neįkainojamas siekiant kurti saugesnę ir skaidresnę visuomenę.
kontrabandinės cigaretėsLietuvos muitinėkonfiskavimas


