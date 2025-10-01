Per konfliktą su kitu vairuotoju Klaipėdos r. nukentėjo policijos pareigūnas

Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 30 d. apie 15 val. 19 min. Klaipėdos m. PK gautas Klaipėdos r. PK pareigūno (gim. 1986 m.), pranešimas apie konfliktą su kitu vairuotoju.
Pasak pareigūno, rugsėjo 15 d. apie 18 val. 50 min. Klaipėdos r., Slengių kaime, ne tarnybos metu, jam važiuojant nuosavu automobiliu „Škoda Octavia“, kelyje kilo konfliktas su BMW 7 automobilio vairuotoju.
BMW vairuotojas išlipo iš savo automobilio, spyrė ir įlenkė pareigūno automobilio dureles ir papurškė ašarinių dujų.
Nukentėjęs policininkas į medikus nesikreipė.
Nuostolis 150 eurų. Įtariamasis ieškomas.
Padėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
konfliktas kelyjepolicijos pareigūnasKlaipėdos rajonas
