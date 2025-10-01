Per konfliktą su kitu vairuotoju Klaipėdos r. nukentėjo policijos pareigūnas

Lrytas Premium prenumerata tik
2025-09-30
19:00
BC Dubai
BC Dubai
89
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
76
Rungtynių statistika
2025-09-30
19:00
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
103
„Barcelona“
„Barcelona“
87
Rungtynių statistika
2025-09-30
20:45
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
85
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
78
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:00
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
82
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
92
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
87
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
79
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:30
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
96
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
102
Rungtynių statistika
2025-09-30
21:45
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
74
Madrido „Real“
Madrido „Real“
68
Rungtynių statistika
2025-10-01
20:30
„Monaco“
„Monaco“
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
2025-10-01
20:45
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
2025-10-01
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
„Valencia“
„Valencia“
2025-10-02
21:30
Miuncheno „Bayern“
Miuncheno „Bayern“
Belgrado „Crvena zvezda“
Belgrado „Crvena zvezda“
2025-10-02
21:30
Belgrado „Partizan“
Belgrado „Partizan“
Milano „Olimpia“
Milano „Olimpia“
2025-10-02
21:45
Madrido „Real“
Madrido „Real“
Pirėjo „Olympiakos“
Pirėjo „Olympiakos“
2025-10-03
20:00
Kauno „Žalgiris“
Kauno „Žalgiris“
Stambulo „Fenerbahce“
Stambulo „Fenerbahce“
2025-10-03
20:30
Stambulo „Anadolu Efes“
Stambulo „Anadolu Efes“
Hapoel Tel Aviv
Hapoel Tel Aviv
2025-10-03
20:30
„Monaco“
„Monaco“
BC Dubai
BC Dubai
2025-10-03
21:00
Vilerbano ASVEL
Vilerbano ASVEL
Vitorijos „Baskonia“
Vitorijos „Baskonia“
2025-10-03
21:15
Atėnų „Panathinaikos“
Atėnų „Panathinaikos“
„Barcelona“
„Barcelona“
2025-10-03
21:30
„Valencia“
„Valencia“
Bolonijos „Virtus“
Bolonijos „Virtus“
2025-10-03
22:30
Maccabi Playtika Tel Aviv
Maccabi Playtika Tel Aviv
Paryžiaus „Paris Basketball“
Paryžiaus „Paris Basketball“
Lietuvos dienaKriminalai

Per konfliktą su kitu vairuotoju Klaipėdos r. nukentėjo policijos pareigūnas

2025 m. spalio 1 d. 08:14
Lrytas.lt
Klaipėdos rajone per konfliktą su kitu vairuotoju nukentėjo ne tarnybos metu buvęs policijos pareigūnas. Medikų pagalbos jam neprireikė. Nukentėjusio pareigūno kolegos dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, rugsėjo 30 d. apie 15 val. 19 min. Klaipėdos m. PK gautas Klaipėdos r. PK pareigūno (gim. 1986 m.), pranešimas apie konfliktą su kitu vairuotoju.
Pasak pareigūno, rugsėjo 15 d. apie 18 val. 50 min. Klaipėdos r., Slengių kaime, ne tarnybos metu, jam važiuojant nuosavu automobiliu „Škoda Octavia“, kelyje kilo konfliktas su BMW 7 automobilio vairuotoju.
BMW vairuotojas išlipo iš savo automobilio, spyrė ir įlenkė pareigūno automobilio dureles ir papurškė ašarinių dujų.
Nukentėjęs policininkas į medikus nesikreipė.
Nuostolis 150 eurų. Įtariamasis ieškomas.
Padėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
konfliktas kelyjepolicijos pareigūnasKlaipėdos rajonas
Rodyti daugiau žymių

