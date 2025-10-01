Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Lietuvos dienaKriminalai

Sumaišties kėlimu pagarsėjusio A. Lobovo byloje – mįslė dėl LSDP vedlio: jei M. Sinkevičius nepasirodys teisme, bus atvesdintas

2025 m. spalio 1 d. 10:37
Dėl inkriminuojamo šmeižimo teisiamo, sumaišties kėlimu pagarsėjusio 52 metų jonaviečio Andrejaus Lobovo bylos svarstyme teisme antradienį nepasirodė nukentėjusiuoju pripažintas garsus politikas, Jonavos rajono meras ir Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Todėl Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų Gabrielė Kaktienė oficialiai įpareigojo garsų politiką atvykti į kitą artimiausią posėdį, kuris įvyks spalio 15 dieną.
Jeigu M. Sinkevičius ir toliau be pateisinamos priežasties nepasirodys teisme, jį atvesdins policijos pareigūnai.
Apie tai naujienų portalą Lrytas informavo Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė.
Paskutinio posėdžio metu buvo apklaustos trys jame dalyvavusios nukentėjusiosios. Jos pateikė ir civilinius ieškinius dėl neturtinės žalos atlyginimo. Ieškinių dydžiai vienodi – po 200 eurų.
Pageidavo „gyvo“ dalyvavimo
Praeityje 8 kartus teistas, dezinformacijos ir sumaišties skleidimu pagarsėjęs, riaušių byloje nepalankų nuosprendį praėjusią savaitę išgirdęs A. Lobovas teisiamųjų suole atsidūrė ir dėl šmeižimo.
Nukentėjusiaisiais šioje byloje pripažinti penki asmenys, dirbantys Jonavos rajono valdžios institucijose, tarp jų – ir vietos meras, LSDP vadovas M. Sinkevičius.
Anksčiau bylos nagrinėjimas teisme buvo ne kartą atidėtas, A. Lobovui nesėkmingai mėginant nušalinti prokurorą Artūrą Bužavą ir dėl kitų priežasčių.
Svarstymą teko atidėti ir rugsėjo 2 dieną, nes A. Lobovas išreiškė norą, jog visi nukentėjusieji dalyvautų posėdyje „gyvai“, o ne nuotoliu. Teisėjai patenkinus šį prašymą, kitas posėdis buvo paskirtas rugsėjo 30 dieną.
Į paskutinį posėdį atvyko 3 nukentėjusiosios Jonavos institucijų darbuotojos, kurios davė parodymus.
Ketvirta nukentėjusioji dar prieš posėdį pateikė teismui prašymą, informuodama, jog negalės jame dalyvauti dėl darbo reikalų.
Pasak I. Ramanauskaitės, posėdyje nepasirodęs Jonavos rajono meras M. Sinkevičius nepateikė jokio išankstinio prašymo dėl savo nedalyvavimo, nemotyvavo, kodėl negali jame dalyvauti.
Driekiasi ilga bylų virtinė
Kauno apylinkės teismo pirmininko padėdėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene informavo portalą Lrytas, jog A. Lobovas į teisėsaugos akiratį pateko, savo paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbęs, esą M. Sinkevičius grobė vaikus, veikdamas kartu su Jonavos rajono socialiniais darbuotojais ir vaiko teisių apsaugos specialistais.
Šioje byloje A. Lobovui parekšti kaltinimai ir dėl nepagarbos teismui bei ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo. Jam gresia laisvės atėmimas iki 2 metų.
A. Lobovas anksčiau buvo net 8 kartus teistas už įvairius nusikaltimus – automobilių vagystes, viešosios tvarkos pažeidimą, trukdymą teisesaugininkams eiti savo pareigas, nepagarbą teismui, svetimo turto sugadinimą, viešus raginimus smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą, grasinimus nužudyti žmogų arba sunkiai sutrikdyti jo sveikatą, neteisėtą informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimą.
Rugsėjo 22 dieną Vilniaus apylinkės teismas riaušių byloje A. Lobovui skyrė 2 metų lygtinį laisvės atėmimą.
A. Lobovas liūdnai pagarsėjo dar nuo Garliavos įvykių, kuomet skleidė pramanus, esą jis yra Laimutės Stankūnaitės dukters tėvas.
Vienoje televizijos laidoje jis pareiškė, kad nacizmas yra gėris, važinėjo automobiliu su nacistine svastika, demonstravo nacistines tatuiruotes ant savo kūno.
Sąmokslo teorijų ir melagienų skleidimu pasižymėjęs jonavietis 2021 metais dėstė, jog vakcinos nuo koronaviruso esą yra nuodai – po skiepo, girdi, nesusidaro antikūnai ir pasiskiepiję žmonės po 2 metų mirs.
Dar vykstant ikiteisminiam tyrimui dėl Seimo nario Kristijono Bartoševičiui inkriminuojamos pedofilijos, A. Lobovas feisbuke buvo paskelbęs pramanus, jog pastarasis neva nusižudė.
šmeižtasAndrejus LobovasMindaugas Sinkevičius
