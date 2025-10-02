Aštuonerius metus dėl narkotikų ieškotas klaipėdietis pagaliau siunčiamas į teismą

Baudžiamojon atsakomybėn patrauktas 49 m. vyras, kuris buvo ieškomas nuo 2017 metų.
2025 m. rugpjūčio mėn. įtariamasis pargabentas į Klaipėdą, kai jį pagal Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijų išduotą Europos arešto orderį Lietuvai perdavė Jungtinė Karalystė.
Šis ikiteisminis tyrimas nurodyto vyro atžvilgiu buvo atskirtas iš kito tyrimo. 2017 m. vasario mėn. uostamiesčio pareigūnai, atlikę kratą minėto, niekur nedirbančio, Klaipėdos rajono gyventojo gyvenamojoje vietoje ir kiemo teritorijoje, rado apie 80 g miltelių su narkotine medžiaga – heroinu, kokaino bei elektronines svarstykles su heroino ir kokaino pėdsakais.
Vėliau minėtas žmogus pasislėpė nuo tyrimo, dėl ko jam buvo paskelbta paieška.
2025 m. rugpjūčio mėn. Jungtinės Karalystės teisėsaugos institucijoms pagal EAO perdavus Lietuvai vyriškį, jis buvo pristatytas į Klaipėdos apskrities VPK areštinę.
Įtariamajam pareikštas įtarimas dėl neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu. Jam paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Už neteisėtą disponavimą labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu numatytas laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Klaipėdos apygardos teismui.
NarkotikaiBylaTeismas
Rodyti daugiau žymių