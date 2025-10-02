Greta Panevėžio sudegintas 20 metų senumo BMW

Kaip pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, spalio 1 d. apie 22 val. 33 min. Panevėžio ugniagesiai buvo iškviesti į Velžio seniūniją, Dembavos kaimą, Veteranų g. Buvo gautas pranešimas, kad policijos pareigūnai rado baigianti degti lengvąją automobilį.
Pranešime nurodyta, kad policijos ekipažas vietoje, laukia ugniagesių.
Gelbėtojams atvykus, automobilis BMW 320 jau baigė degti.
Gaisro metu sudegė visos degiosios automobilio dalys.
Policijos departamentas informuoja, kad per incidentą sudegė 2005 m. pagamintas automobilis BMW 320i.
Nuostolis nustatinėjamas. Įtariamas padegimas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
padegimasPanevėžio rajonasBMW
Rodyti daugiau žymių