Klaipėdoje užpultas pavežėjas – policija jau surado įtariamąjį ir paprašė jo atvykti į apklausą

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, spalio 1 d. apie 23 val. 56 min. gautas 1978 m. gimusio vyro pareiškimas, kuriame nurodoma, kad apie 23 val. 50 min., dirbant pavėžėju, Klaipėdoje, Stadiono g., kieme, prie jo automobilio „Toyota Prius“ priėjo nepažįstamas vyras.
Vyriškis pro pravertą langą suėmė pareiškėjo kaklą ir lenkė vairo link.
Galimam įtariamajam (gim. 1989 m.), kuriam nustatytas 2,13 prom. girtumas, įteiktas šaukimas atvykti į apklausą.
Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.