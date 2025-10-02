Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Šilalės r. blaivus vairuotojas automobiliu tyčia partrenkė du ant kelio stovėjusius vyrus

2025 m. spalio 2 d. 09:19
Lrytas.lt
Šilalės policija aiškinasi aplinkybes incidento, kuomet blaivus vairuotojas automobiliu tyčia patrenkė du ant kelio stovėjusius vyrus.
Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, dar rugsėjo 30 d. apie 20 val. 19 min. Šilalės r., Ręsčių kaime, blaivus automobilio „Opel Combo“ vairuotojas (gim. 1967 m.), tyčia partrenkė važiuojamojoje kelio dalyje stovėjusius du vyrus (gimę 1977 m. ir gim. 2000 m.).  Nukentėjusieji nuvežti į ligoninę apžiūrai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
