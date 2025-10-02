Vagių išrinkto BMW savininkas žada solidų atlygį už informaciją

„Dėmesio – pavogtos dalys/ieškome informacijos“, – socialiniame tinkle „Facebook“ į jo vartotojus spalio 2 d. kreipėsi vienas vilnietis.
Jis rašė, kad bando išsiaiškinti, kas gerokai aplaupė baltą BMW M850 ir pavogė daugybę jo dalių.
„Išmontuotas visas priekis, pavogtos 4 durys ir naujas vairas“, – informavo automobilio savininkas.
Pasak jo pranešimo, vagys darbavosi iš rugsėjo 22 d. į 23 d.
„Pradėjo darbuotis apie 23 val. 40 min. iki 2 val. nakties. Vilnius, Eišiškių pl. 74. Siūlau 5 000 eurų atlygį už informaciją apie adresą arba automobilį, ant kurio jau stovi mano dalys“, – rašoma „Facebook“ įraše.
Automobilio savininkas prašo kreiptis, jei kas nors matė įtartinus žmones, mikroautobusus arba radote automobilio dalis krūmuose, konteineriuose, garažuose ir pan.
Savo įrašą automobilio savininkas iliustravo BMW nuotrauka, o komentaruose patikslino, kad automobilio dar nebuvo spėta apdrausti, nes jis dar buvo neregistruotas.
Vilniaus apskrities policija yra informavusi, kad gavo nukentėjusio žmogaus pareiškimą apie šį įvykį.
Pasak policijos, rugsėjo 23 d. apie 7 val. 30 min. Vilniuje, Eišiškių pl., pastebėta, kad, išlaužus garažo vartų spyną, pavogtos įvairios automobilio BMW detalės.
Nuostolis – 30 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.