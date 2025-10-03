Girta pora Akmenės r. taip susipliekė, kad teko įsikišti policijai ir medikams

Kaip informuoja Telšių apskrities VPK, visų pirma policijai pasiskundė vyras (gim. 1990 m.), kad prieš jį smurtavo moteris (gimusi 1989 m.).
Policija praneša, kad spalio 2 d. apie 21 val. 17 min. Akmenės r., Kruopių miestelyje, įvykio vieta tikslinama, girta (2,35 prom.) moteris (gimusi 1989 m.), smurtavo prieš taip pat girtą (1,72 prom.) vyrą (gim. 1990 m.).
Nukentėjusiajam medikų pagalba suteikta namuose. Įtariamoji išvežta į ligoninę.
Panašų pareiškimą policijai parašė ir konflikte dalyvavusi moteris. Tad policija praneša, kad taip pat spalio 2 d. apie 21 val. 17 min., Akmenės r., Kruopių miestelyje, įvykio vieta tikslinama, girtas (1,72 prom.) vyras (gim. 1990 m.) smurtavo prieš irgi girtą (2,35 prom.) moterį (gimusi 1989 m.), kuri po medikų apžiūros ligoninėje, išleista gydytis ambulatoriškai.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi poros konfliktą.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeAkmenės rajonaspora
Rodyti daugiau žymių