Kaune nuteisti kalinius narkotikais aprūpindavę vyrai

2025 m. spalio 3 d. 08:57
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos teismas paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį, kuriuo du Kauno miesto gyventojai pripažinti kaltais dėl nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis. Nuteistiesiems skirtos realios laisvės atėmimo bausmės.
Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis K.Š. neteisėtai įgijo labai didelius kiekius narkotinių ir psichotropinių medžiagų, kurias perduodavo kaliniams į Pravieniškių kalėjimą.
Pirmasis K.Š. kvaišalų laikymo epizodas fiksuotas 2020 m. gegužę, kai jis savo bute laikė įvairių rūšių narkotines ir psichotropines medžiagas (amfetaminą, kanapių dervą, heroino, fentanilio ir kt.) ir jas perdavė kitam žmogui. Šis nenustatytas žmogus paketą su kvaišalais permetė į kalėjimo teritoriją.
Nustatyta, kad K.Š. taip pat neteisėtai įgijo ir siuntė labai didelį kiekį psichotropinės medžiagos – sintetinio kanabinoido, kurį įgijęs siuntė pašto siuntiniu į Pravieniškių 2-ąjį kalėjimą. Minėta siunta nuteistojo nepasiekė, nes buvo paimta pareigūnų.
2021 m. sausį, kaltinamasis K.Š. iš kaltinamojo E.Ž. Kauno mieste įgijo labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų – 445 gramus amfetamino, daugiau nei 2 kilogramus MDMA, 638 vnt. tablečių tenamfetamino ir jas laikė garaže.
Kiek vėliau K.Š. minėtas tabletes perdavė E.Ž., kuris turėjo jas išplatinti, tačiau šias medžiagas automobilio kratos metu aptiko ir paėmė Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnai.
Kaltinamasis E.Ž. šioje byloje taip pat nuteistas už tai, kad garaže, specialiai pritaikytoje patalpoje, neteisėtai augino didelį kiekį – 16 vnt. – kanapių augalų. Jis nuteistas ir už tai, kad savo gyvenamojoje vietoje laikė tabletę, kurios sudėtyje aptiktos psichotropinės medžiagos, o garaže neteisėtai laikė apie 100 gramų kanapių.
Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, abu kaltinamuosius pripažino kaltais dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų.
Nuteistajam E.Ž. skirta galutinė subendrinta 10 metų laisvės atėmimo bausmė, o K.Š. skirta – 10 metų 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui.
