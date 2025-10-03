Kauno Laisvės al. vėl padegtos šiukšlės, policija vėl pradėjo ikiteisminį tyrimą

Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, spalio 2 d. apie 3 val. 54 min. Kaune, Laisvės al., vidiniame daugiabučio namo kieme, prie įėjimo į rūsio patalpas, kilo gaisras, kurio metu apdegė ir aprūko namo siena bei sudegė šalia pastato sudėti daiktai.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja, kad degė dvi kėdės ir sukrautos įvairios šiukšlės.
Įtariamas padegimas. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
Pastaruoju metu tokių gaisrų Laisvės al. būta ir daugiau. Kažkas padeginėja šiukšles, o jos degdamos pridaro nemažų nuostolių. Štai prieš kelias dienas dėl degančių šiukšlių suskilo picerijos stiklas ir apdegė kondicionieriai.