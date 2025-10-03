Šilutėje ir Panevėžyje sulaikyti girti padegėjai

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 2 d. apie 23 val. Šilutėje, Pramonės g., apdegė padegtos buto durys. Nuostolis – 1 000 eurų.
Girtas (1,40 prom.) įtariamasis (gim. 1967 m.) sulaikytas ir uždarytas į laikino sulaikymo patalpas.
Taip pat spalio 2 d. apie 22 val. Panevėžyje, Staniūnų g., bendrabučio tipo namo koridoriuje, apdegė padegtos keturių butų durys. Nuostolis nustatinėjamas.
Girtas (2,39 prom.) įtariamasis (gim. 1994 m.) uždarytas į areštinę.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Kaip nurodo baudžiamasis kodeksas, tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
