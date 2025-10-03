Trys sukčiai priėjo liepto galą – Šiaulių teismas visiems skyrė kalėjimo bausmes

Teismo posėdžių salėje nuosprendžius išklausė dabar laisvės atėmimo bausmes atliekantys R. Preidžis ir E Gilys. Kaltinamasis A. Andriuška nuosprendžio laukė laisvėje. Jis į teismo posėdį neatvyko.
Daug kartų teistiems kaltinamiesiems teismas skyrė laisvės atėmimo bausmes. Visus tris kaltinamuosius teismas pripažino recidyvistais. Kadangi kaltinamieji teisme prisipažino, gailėjosi, jiems bausmės sumažintos trečdaliu.
E.Giliui skirta 1 m. ir 4 mėn. laisvės atėmimo bausmė, kurią subendrinus su anksčiau paskirta bausme, skirta galutinė – 1 m. 9 mėn. laisvės atėmimo bausmė.
R.Preidžiui skirta 1 m. 4 mėn. laisvės atėmimo bausmė. Subendrinus su ankstesnės bausmės neatlikta dalimi, paskirta galutinė subendrinta 4 m. 7 mėn. laisvės atėmimo bausmė.
A.Andriuškai skirta 1 m. laisvės atėmimo bausmė. Subendrinus su ankstesne bausme, skirta galutinė 2 m. laisvės atėmimo bausmė. Kaltinamieji trims nukentėjusiosioms turės atlyginti civilinius ieškinius – iš viso daugiau nei 7 300 eurų.
„Visi trys kaltinamieji suvokė veikiantys bendrai, siekdami apgaulės būdu užvaldyti svetimą turtą, atliko pasiskirstytus vaidmenis, – sako baudžiamąją bylą nagrinėjusi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Renata Maziliauskienė. – Kiekvienas kaltinamasis konkrečiu atveju atliko tam tikrą užduotį ir turėjo skirtingą vaidmenį. Kaltinamųjų aktyvūs, tarpusavyje suderinti veiksmai rodo turėjus bendrą tikslą – apgaule įgyti svetimą turtą.“
Anot teisėjos, kaltinamųjų padarytos veikos priskiriamos sunkių nusikaltimų kategorijai ir kvalifikuojamos kaip tęstinės.
R.Preidžis, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę, skambino moterims, joms prisistatydavo policijos tyrėju ir informuodavo apie esą jų namuose laikomus suklastotus pinigus, kuriuos visus būtina patikrinti bei perduoti pas jas į namus atvyksiančiam policijos pareigūnui.
Kitas kaltinamasis A.Andriuška, kuris taip pat atliko laisvės atėmimo bausmę, R.Preidžiui kalbant telefonu su nukentėjusiąja, skambino laisvėje buvusiam E. Giliui.
A.Andriuška nurodydavo, kur ir kaip vykti, pasirūpino transportu, teikė būtiną informaciją (nukentėjusiųjų vardus, vietovės apibūdinimą). E.Gilys vyko pas nukentėjusiąsias paimti pinigų.
Kaltinamasis R.Preidžis dalyvavo padarant tris nusikaltimus, A.Andriuška dalyvavo padarant du nusikaltimus, E.Gilys dalyvavo padarant penkis nusikaltimus.
Per mėnesį, nuo 2024 m. balandžio 21 d., iš viso buvo paskambinta penkioms pagyvenusioms šiaulietėms, tačiau dviem atvejais sukčiams nepavyko įgyvendinti savo planų. E. Giliui, atvykus pas moteris paimti pinigų, namuose buvo jų artimieji.
Pagyvenusios šiaulietės sukčiui buvo paruošusios atiduoti 6 300 eurų. Iš viso sukčiai apgaule įgijo 7 020 eurų.
Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
nuosprendissukčiaiŠiaulių apylinkės teismas
Rodyti daugiau žymių