Vilniaus oro uoste šalia nusileidusio lėktuvo susimušė trys keleiviai – prireikė antrankių ir medikų

Ketvirtadienio naktį sostinės oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai iš aviacijos saugumo skyriaus sulaukė pagalbos prašymo dėl agresyvaus keleivio. Vyras sukėlė muštynes aikštelėje, kurioje buvo nusileidęs lėktuvas iš Oslo (Norvegija).
VSAT pareigūnams prisistačius į nurodytą aikštelę, ten tebuvo likę du vyrai, 35-erių ir 44-erių broliai. Konflikto sukėlėją, 45-erių Lietuvos pilietį, gyvenantį Norvegijoje, pasieniečiai surado jau už oro uosto ribų.
Visi trys keleiviai buvo pristatyti į Vilniaus oro uosto pasienio kontrolės punkto tarnybines patalpas.
Ten konflikto iniciatorius, pamatęs kitus du jo dalyvius, įtūžo, ėmė elgtis itin agresyviai, šūkauti ir grasinti. Nuo jo sklido stiprus alkoholio tvaikas.
VSAT pareigūnams teko jį uždaryti į laikino sulaikymo patalpas. Tačiau ir ten jis nenurimo – spardė duris, keikėsi.
Nepaklusus teisėtiems pareigūnų reikalavimams, vyrui buvo uždėti antrankiai. Bet ir tuomet jis priešinosi, grasino pasieniečiams susidoroti.
Apie įvykį buvo informuota sostinės policija. Vienam iš brolių, nukentėjusiam per susistumdymą, VSAT pareigūnai iškvietė greitąją medicinos pagalbą, kuri buvo suteikta vietoje, Vilniaus oro uosto PKP tarnybinėse patalpose.
Agresyvųjį keleivį išsivežė policijos ekipažas.
Dėl ko kilo muštynės, iki galo nėra aišku. Lrytas žiniomis, vyrai konfliktavo dar Norvegijoje prieš pat skrydį.
muštynėsVilniaus oro uostasKonfliktas
Rodyti daugiau žymių