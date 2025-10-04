Medicinos ekspertai nustatė, kad jiems buvo smogta mažiausiai 35 kartus: moteriai – 19, o jos draugui – 16.
Laimei, po tiek daug smūgių abi sužvėrėjusio vyro aukos išgyveno – jas išgelbėjo Kauno klinikų medikai, laiku atlikdami sudėtingas operacijas.
Smurtautojas prieš teismą stojo dėl pasikėsinimo nužudyti du žmones.
Kitą savaitę Kauno apygardos teisme įvyks posėdis, kurio metu bus apklausta nukentėjusioji, liudytojai ir medicinos ekspertai.
Po to bus peržiūrima vaizdo medžiaga, klausomasi garso įrašų, sakomos baigiamosios kalbos ir skelbiamas nuosprendis.
Kaltinamasis jau davė parodymus teisme vieno ankstesnių posėdžių metu.
T. Zurba savo kaltę pripažino, tačiau nesugebėjo paaiškinti, dėl kokių priežasčių surengė kraupų išpuolį.
Iš pradžių puolė motiną
Nusikaltimas buvo įvykdytas 2024 metų sausio 11-ąją, po krepšinio rungtynių, kurias T. Zurba žiūrėjo pas savo draugą, išgėrė su juo alaus.
Grįžęs į namus, kaunietis toliau vartojo alkoholį – išgėrė vienas dar apie 3 litrus alaus. Be to, kartu su svaigalas jis teigė vartojęs ir įvairius vaistus.
T. Zurba iki suėmimo gyveno privačiame name, senamiestyje su savo mama ir pastarosios draugu.
Nusileidęs į virtuvę, vyriškis po vidurnakčio išvydo savo mamą, atėjusią pažiūrėti, iš kur naktį staiga ėmė sklisti triukšmas.
Griebęs virtuvinį peilį, sūnus puolė badyti motiną – smogė jai ne mažiau 19 kartų į krūtinę, petį, abi rankas.
Po to užpuolikas gulinčiai mamai dar spyrė į krūtinę.
Krauju paplūdo ir mamos draugas
Prie sunkiai sužeistos moters atbėgęs jos draugas staiga pajuto smūgį į galvą ir išvydo T. Zurba su peiliu rankoje.
Smurtautojas sudavė peiliu savo motinos draugui mažiausiai 16 kartų į kaklą, krūtinę, petį, kitas kūno vietas.
Pasak pareigūnų, kraupių nusikaltimų T. Zurba neįvykdė dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo jo valios: į pagalbą moteriai atbėgęs pastarosios sugyventinis sugebėjo pasipriešinti smurtautojui, nepaisant daugybės pavojingų smūgių. Vyriškis suspaudė T. Zurbos kaklą, atimdamas galimybę jam toliau smurtauti.
Smurtavusiam kauniečiui po nusikaltimo buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis (2,99 prom.).
Nukentėjusieji pasakojo, jog niekur nedirbęs T. Zurba buvo įsitraukęs į svaigalų vartojimą, nešdavo iš namų daiktus, kuriuos parduodavo, o pinigus išleisdavo alkoholiui.
Už pasikėsinimą itin žiauriai nužudyti 2 žmones T. Zurbai gresia kalėjimas nuo 8 iki 20 metų.
Anksčiau jis buvo patekęs į teisėsaugos akiratį už narkotikų laikymą, už tai buvo baustas.
