Kuršėnuose vyras sumušė mažametį, Panevėžyje nukentėjo paauglys

Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus policijai pateiktoje informacijoje nurodoma, kad prieš vaiką smurtavo 1988 metais gimęs vyras, incidentas įvyko nenustatytu laiku, nenustatytoje vietoje.
2016 metais gimęs nukentėjusysis į gydymo įstaigas nesikreipė. Penktadienį dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Penktadienį 13 val. 15 min. Panevėžyje taip pat buvo fiksuotas smurto prieš paauglį atvejis.
Policijos teigimu, Vysk. K. Paltaroko gatvėje iš matymo pažįstamas asmuo sukėlė fizinį skausmą 2010 metais gimusiam nepilnamečiui, kuriam suteikta med. pagalba.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo arba nežymaus sveikatos sutrikdymo.
