Į Lenkijos policijos pasalą pateko du lietuviai – įtariami automobilių vagystėmis

Kaip rašoma Palenkės policijos pranešime, Balstogės kriminalinės policijos pareigūnai per slaptą operaciją sulaikė du Lietuvos piliečius, įtariamus automobilių vagystėmis ir vagystėmis iš automobilių - liepos ir rugpjūčio mėnesiais Palenkės vaivadijoje buvo pavogti automobiliai ir jų aksesuarai.
Nusikaltėlius buvo sudominę automobiliai BMW ir „Mercedes-Benz“, taip pat „Toyota“ automobiliai.
Tyrėjai kruopščiai išanalizavo visus įkalčius ir surinko įrodymus, padėjusius nustatyti galimus nusikaltėlius. Galiausiai vagys buvo sučiupti dar vieno nusikaltimo vietoje Augustave.
Į pasalą pakliuvę 29 metų ir 24 metų vyrai bandė pavogti 140 000 zlotų (apie 32 899 eurų) vertės automobilį „Mercedes-Benz“, stovėjusį vietos automobilių aikštelėje.
Įtariamieji išdaužė galinį langą ir atrakino transporto priemonę. Kaip tik tuo metu pasirodė pareigūnai, vagys bandė pabėgti, tačiau buvo sulaikyti nuvažiavę vos kelias dešimtis metrų.
Pareigūnai nustatė, kad rugsėjo pradžioje sulaikytieji Lietuvos piliečiai taip pat įsilaužė į Augustave stovėjusį automobilį BMW. Iš automobilio buvo pavogtas vairas, išlupti multimedijos ekranas, radijas ir oro kondicionieriaus skydelis.
Savininkas nuostolius tąkart įvertino 10 000 zlotų (apie 2 350 eurų).
Sulaikytiems įtariamiesiems pareiškti įtarimai, jiems gresia laisvės atėmimas iki 10 metų.
Teismas Lietuvos piliečiams jau skyrė kardomąjį kalinimą trims mėnesiams.
Tyrėjai neatmeta galimybės, kad lietuvių nusikaltimų sąrašas plėsis.