Namus tvarkiusi vilnietė rado garsinės granatos korpusą – prireikė „Aro“

2025 m. spalio 6 d. 09:06
Lrytas.lt
Vilniuje namus tvarkiusi mergina rado į granatą panašų daiktą. Atvykę „Aro“ išminuotojai konstatavo, kad tai mokomosios garsinės granatos korpusas. Radinį išminuotojai išsivežė su savimi.
Kaip pranešė Policijos departamentas, liepos 5 d. apie 19 val. Vilniuje, Laisvės pr., savo bute, moteris (gimusi 2004 m.), tvarkydama sandėliuką, rado daiktą, panašų į granatą.
Įvykio vietoje rasta galimai garsinė granata, kurią išsivežė„Aro“ išminuotojai.
Pirminiais duomenimis, prieš išsiveždami radinį išminuotojai patvirtino, kad tai tuščias mokomosios garsinės granatos korpusas. Jokių parako likučių viduje nebuvo, žiedas buvo ištrauktas. 
Pavojaus radinys nekėlė.
Tikėtina, kad granatos korpusą bute paliko ankstesnis savininkas.
Įvykio aplinkybės tikslinamos.
