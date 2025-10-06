Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Nepilnametis klaipėdietis įtariamas sukėlęs gaisrą prekybos centre – gresia kalėjimas iki 5 metų

2025 m. spalio 6 d. 08:50
Lrytas.lt
Klaipėdos policiją vieną mieste gyvenantį nepilnametį įtaria gaisro sukėlimu prekybos centre. Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, nepilnamečiui dėl padegimo dabar gresia iki penkerių metų kalėjimo.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 5 d. apie 20 val. 35 min. Klaipėdoje, Taikos pr., prekybos centro tualete, buvo padegta tualetinio popieriaus dėžė.
Gaisro metu žmonės nenukentėjo. Materialinis nuostolis nustatinėjamas.
Nusikaltimu įtariamas nepilnametis (gim. 2011 m.), jam įteiktas šaukimas į apklausą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
padegimasKlaipėdanepilnametis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.