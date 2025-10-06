Nepilnametis klaipėdietis įtariamas sukėlęs gaisrą prekybos centre – gresia kalėjimas iki 5 metų

Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 5 d. apie 20 val. 35 min. Klaipėdoje, Taikos pr., prekybos centro tualete, buvo padegta tualetinio popieriaus dėžė.
Gaisro metu žmonės nenukentėjo. Materialinis nuostolis nustatinėjamas.
Nusikaltimu įtariamas nepilnametis (gim. 2011 m.), jam įteiktas šaukimas į apklausą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
padegimasKlaipėdanepilnametis
