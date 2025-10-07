Girtų namiškių konfliktas Marijampolėje: vyras subadytas peiliu, moteris uždaryta į areštinę

Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, dar rugsėjo 29 d. apie 14 val. 40 min. Marijampolėje, R.Juknevičiaus g., namuose, moteris peiliu sužalojo girtą (2,58 prom.) vyrą (gim. 1986 m.).
Vyriškis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Girta (2,50 prom.) įtariamoji (gimusi 1986 m.) uždaryta į Marijampolės apskrities VPK ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkoje Marijampolė
