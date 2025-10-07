Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

Girtų namiškių konfliktas Marijampolėje: vyras subadytas peiliu, moteris uždaryta į areštinę

2025 m. spalio 7 d. 09:44
Lrytas.lt
Marijampolės policija sulaikė girtą moterį, kuri būdama girta peiliu namuose sužalojo taip pat girtą vyrą. Šiam prireikė medikų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, dar rugsėjo 29 d. apie 14 val. 40 min. Marijampolėje, R.Juknevičiaus g., namuose, moteris peiliu sužalojo girtą (2,58 prom.) vyrą (gim. 1986 m.).
Vyriškis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Girta (2,50 prom.) įtariamoji (gimusi 1986 m.) uždaryta į Marijampolės apskrities VPK ilgalaikio sulaikymo patalpas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeMarijampolėgirta moteris
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.