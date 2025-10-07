Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Kauno krašte – nesibaigiantis šeimos košmaras: pedofilas išsiveža 15-metę net ir atsidūręs teisiamųjų suole

2025 m. spalio 7 d. 18:25
Lrytas Premium nariams
Kauno regione gyvenanti šeima pateko į košmarišką situaciją – 30 metų vyras, kuriam iškelta byla dėl seksualinių nusikaltimų prieš 15-metę, nepalieka ramybėje savo aukos.
Daugiau nuotraukų (6)
seksualiniai nusikaltimaiKaunasnepilnametė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.