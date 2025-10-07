Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2025 m. spalio 7 d. 18:25
Kauno krašte – nesibaigiantis šeimos košmaras: pedofilas išsiveža 15-metę net ir atsidūręs teisiamųjų suole
2025 m. spalio 7 d. 18:25
Lrytas Premium nariams
Kauno regione gyvenanti šeima pateko į košmarišką situaciją – 30 metų vyras, kuriam iškelta byla dėl seksualinių nusikaltimų prieš 15-metę, nepalieka ramybėje savo aukos.
seksualiniai nusikaltimai
Kaunas
nepilnametė
