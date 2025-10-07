Pasieniečiai sulaikė šešis su iš Baltarusijos balionais skraidinama kontrabanda susijusius įtariamuosius

Iš viso šiemet pasieniečiai jau sulaikė 93 žmones, įtariama, susijusius su pastaruoju metu padažnėjusiais bandymais cigaretes iš Baltarusijos skraidinti oro balionais bei dronais. Pernai tokių sulaikytųjų buvo dukart mažiau.
Penktadienį tuoj po vidurnakčio, vykdydami priemones dėl neteisėto akcizais apmokestinamų prekių gabenimo oro balionais, VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kartu su kolegomis iš VSAT Pagėgių pasienio rinktinės ties Parudaminio kaimu (Vilniaus r.) aptiko iš Baltarusijos atskraidintą cigarečių krovinį.
Prie trijų oro balionų buvo pritvirtinti trys ryšuliai. Pasieniečiai čia surengė pasalą.
VSAT pareigūnams ilgai laukti neprireikė. Netrukus privažiavo automobilis „Volkswagen Sharan“ su lietuviškais registracijos numeriais, iš kurio išlipę du vyrai pasuko krovinio link. Kai vienas jų paėmė kontrabandos ryšulį ir pradėjo dėtis ant pečių, pasirodė pasaloje buvę pasieniečiai.
Paaiškėjo, kad oro balionais atskraidintos kontrabandos atvyko 31-erių Šalčininkų ir 37-erių Vilniaus rajonų gyventojai. Ryšuliuose rasta 4 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis bei du GPS siųstuvai.
Tą pačią naktį pasieniečių žvalgai Didžialaukio kaimo (Vilniaus r.) apylinkėse sulaikė 35-erių Vilniaus rajono gyventoją, kuris prie automobilio „Jeep Grand Cherokee“ krovė paketus. Juose buvo 4 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ „ su baltarusiškomis banderolėmis ir 2 GPS siųstuvai.
Ir šis nelegalus krovinys, įtariama, iš Baltarusijos buvo atskraidintas oro balionais.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje buvo pradėti du ikiteisminiai tyrimai. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Po apklausų trys sulaikytieji buvo paleisti, skyrus jiems kardomąsias priemones – rašytinius pasižadėjimus neišvykti.
Sekmadienį, tikrindami turimą informaciją apie kontrabandos į Lietuvą gabenimą iš Baltarusijos oro balionais, VSAT Varėnos pasienio rinktinės pareigūnai atliko kratą vienoje Karužių kaimo (Lazdijų r.) sodyboje. Ūkiniame pastate ir kieme stovėjusiame automobilyje „Audi A6“ pasieniečiai aptiko 4 770 pakelių įvairių rūšių cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis.
VSAT pareigūnai sulaikė sodyboje buvusį ir su šia nusikalstama veika, įtariama, susijusį 32-ejų Lazdijų rajono gyventoją.
Tęsdami tyrimą, tą pačią dieną pasieniečiai Rudaminos miestelio (Lazdijų r.) pakraštyje sustabdė patikrinti Lietuvoje registruotą automobilį „Audi A6“. Jį vairavo 29-erių Lazdijų rajono gyventojas, kartu važiavo 24-erių jo brolis.
Automobilio salone aptiktas termovizorius ir GPS siųstuvas. Abu vyrai buvo sulaikyti.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Po apklausų šie trys sulaikytieji buvo paleisti, skyrus jiems kardomąsias priemones – įpareigojimus periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinius pasižadėjimus neišvykti.
Sulaikytos transporto priemonės, nelegalios cigaretės bei kiti įkalčiai laikinai saugomi VSAT Varėnos pasienio rinktinės padaliniuose.
Iš viso šiemet pasieniečiai sulaikė 93 žmones, įtariama, susijusius su pastaruoju metu padažnėjusiais bandymais cigaretes iš Baltarusijos skraidinti oro balionais bei dronais. Pernai tokių sulaikytųjų buvo 46.
Oro balionaicigarečių kontrabandasulaikymas
