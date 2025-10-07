Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos dienaKriminalai

Paveldėtą sodybą Pasvalio r. tvarkęs vyras rado revolverį

2025 m. spalio 7 d. 09:31
Lrytas.lt
Pasvalio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi, kas vienoje sodyboje paliko ginklą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, spalio 6 d. apie 10 val. 20 min. Pasvalio r., Papyvesių kaime, vyras (gim. 1986 m.), tvarkydamas paveldėtą sodybą, rado revolverį „Kora 4/6“ ir 108 vnt. šovinių.
Ginklas ir šaudmenys paimti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo ginklu ir šaudmenimis.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
revolverisginklaspistoletas
