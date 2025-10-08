Du peiliu ginkluoti nusikaltėliai Vilniuje apiplėšė vyrą – per grumtines auka sugebėjo atimti vieno plėšiko telefoną

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 7 d. apie 16 val. 30 min. Vilniuje, Naujininkų g., nenustatyti žmonės, grasindami vyrui (gim. 1977 m.), pagrobė rankinę su joje buvusiais 700 eurais bei asmens dokumentais ir pasišalino.
Nukentėjusysis, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamieji nustatinėjami. Nuostolis – 750 eurų.
Kaip išsiaiškino Lrytas, policijai apie nusikaltimą pranešė užpulto vyro brolis. Jis sakė, kad per grumtynes jo brolis atėmė vieno plėšiko telefoną.
Pats nukentėjęs vyriškis pareigūnams pasakojo, kad plėšikai buvo du, jie turėjo peilį.
Nusikaltėliai vyriškiui trenkė per galvą, o kai šis nukrito, plėšikai nupjovė ant pilvo buvusios rankinės diržą ir paspruko.
Per grumtines iš plėšiko atimtą telefoną nukentėjęs vyriškis perdavė pareigūnams.
Vyras vėliau dėl sumušimų pats nuvyko į ligoninę. Suteikus pagalbą, vyriškis išleistas į namus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.