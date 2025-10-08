Muitininkai sulaikė į Lenkiją išvažiuojantį vilkiką – degalų bakai buvo prikimšti cigarečių

Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai drauge su Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnais spalio 2–ąją, apie 4 val. nakties, Lenkijos pasienyje patikrinimui sustabdė vilkiką „Volvo“.
Mašiną vairavęs Baltarusijos pilietis teigė be krovinio važiavęs į Lenkiją, tačiau „Volvo“ kabinoje pareigūnai surado nedidelį kiekį rūkalų kontrabandos.
Tuomet vilkikas buvo palydėtas iki Kauno teritorinės muitinės Kybartų kelio posto, kur mašina patikrinta rentgeno kontrolės sistema.
Paryčiui paaiškėjo, kad „Volvo“ slepiama ir daugiau kontrabandos – abiejuose vilkiko kuro bakuose aptiktos slėptuvės su cigaretėmis. Viena degalų talpa buvo aklinai pilna rūkalų, kita – atskirta pertvara ir cigaretės sudarė tik dalį jos tūrio.
Iš viso muitinės pareigūnai mašinoje rado 15 189 pakelių baltarusiškų cigarečių „Quenn Menthol“ ir „NZ Gold“, kurių vertė su mokesčiais – daugiau nei 73 tūkst. eurų.
MKT Kauno skyriuje buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
„Volvo“ vairuotojas buvo sulaikytas dviem paroms, o vėliau paleistas, skyrus kardomąją priemonę – piniginį užstatą.
Muitinės kriminalinė tarnybacigarečių kontrabandasulaikymas
