Sukčiai vėl įsisiautėjo – per parą pradėta mažiausiai 12 ikiteisminių tyrimų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 7 d. gautas vyro (gim. 1950 m.) pranešimas, kad nuo rugsėjo 19 d. maždaug 18 val. iki spalio 7 d. maždaug 12 val. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstamos moterys, kurios, pristačiusios ekstrasense ir jos padėjėja, iš jo apgaule išviliojo 1 200 eurų.
Taip pat spalio 7 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1953 m.) pranešimas, kad spalio 3 d. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais, apgaule išviliojo dvi banko mokėjimo korteles ir iš banko sąskaitos pasisavino apie 4 000 eurų.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1957 m.) pranešimas, kad spalio 6 d. apie 14 val. 30 min. Vilniuje, nepažįstami žmonės, prisistatę policijos pareigūnais, iš jos apgaule išviliojo 8 500 eurų.
Vilniaus apskrities VPK gautas ir dar vienos moters (gimusi 1953 m.) pranešimas, kad spalio 6 d. apie 14 val. 45 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę elektros tiekėjo atstovu ir policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 10 700 eurų.
Apie 14 val. Vilniaus r., nepažįstamas žmogus, prisistatęs policijos darbuotoju, iš moters (gimusi 1947 m.) apgaule išviliojo 1 000 eurų.
Utenos apskrities VPK praneša, kad spalio 7 d. gautas Utenos gyventojo (gim. 1961 m.) pareiškimas, kad dar 2023 kovo mėn. su juo susisiekė rusakalbis žmogus, kuris suviliojo investicijomis į krypto valiutą.
Laikotarpyje nuo 2023 kovo mėnesio iki šių metų gegužės 21 d. pareiškėjas keturiais atskirais bankiniais pavedimais į užsienio sąskaitas bendrai pervedė 2 000 eurų.
Padaryta turtinė 2 000 eurų žala.
Panevėžio apskrities VPK praneša, kad spalio 7 d. apie 10 val. 12 min. Biržų r., vyras (gim. 1965 m.) pranešė, kad paskambino nepažįstamas žmogus ir apgaulės būdu išviliojo banko prisijungimo duomenis.
Turtinė žala – 9 200 eurų.
Taip pat spalio 7 d. apie 15 val. 48 min. Panevėžyje, vyras (gim. 1979 m.) pranešė, kad paskambino nepažįstamas žmogus ir atsiuntė žinutę su nuoroda, kurią jis paspaudė.
Turtinė žala – 2 400 eurų.
Telšių apskrities VPK informuoja, kad laikotarpyje nuo rugsėjo 18 d. iki rugsėjo 19 d. Telšiuose moteris (gimusi 1978 m.), socialinio tinklo grupėje radusi pasiūlymą užsidirbti pinigų atliekant užduotis, vykdydama nežinomų žmonių nurodymus, buvo apgaule įtikinta pervesti pinigus į nurodytas banko sąskaitas.
Patirta turtinė žala – 16 150 eurų.
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad spalio 7 d. apie 11 val. 25 min. gautas vyro (gim. 1956 m.) ir moters (gimusi 1955 m.) pranešimas, kad rugsėjo 4 d. (laikas nustatinėjamas) Klaipėdoje, į mobiliojo ryšio telefoną paskambino rusiškai kalbantys nepažįstami žmonės, kurie prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, nuo rugsėjo 12 d. iki rugsėjo 29 d. apgaulės būdu išviliojo 85 000 eurų.
Šiaulių apskrities VPK praneša, kad dar rugsėjo 25 d. Šiaulių r. gyventojas (gim. 1995 m.), už norimą įsigyti vaizdo plokštę, kurios skelbimas buvo patalpintas internetinėje pardavimų svetainėje, į pardavėjo nurodytą banko sąskaitą pervedė 640 eurų, tačiau prekės negavo, su pirkėju susisiekti nepavyksta, pinigai negrąžinti.
Taip pat spalio 7 d. apie 10 val. Šiauliuose, vyrui (gim. 1956 m.), būnant namuose, paskambinę nepažįstami žmonės, prisistatę telekomunikacijų, banko bei policijos darbuotojais, pranešė apie tariamai bandymą iš jo banko sąskaitos pagrobti pinigus, kuriuos reikia nedelsiant iš sąskaitos nuimti ir perduoti atvykusiam policijos pareigūnui.
Vyras iš sąskaitos nuimtus 2 500 eurų padavė į jo namus atvykusiam nepažįstamam vyriškiui.
Apie 19 val. 30 min. pareigūnai sulaikė ir į areštinę uždarė nusikalstamos veikos padarymu įtariamą vyrą (gim. 1976 m.). Pagrobti pinigai surasti.
