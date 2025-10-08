Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Vilniuje ir greta sostinės trys girti vairuotojai sukėlė avarijas

2025 m. spalio 8 d. 11:13
Lrytas.lt
Vilniuje ir Vilniaus rajone antradienį avarijas sukėlė trys girti vairuotojai. Žmonės per incidentus nenukentėjo.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 7 d. apie 17 val. 24 min. Vilniaus r., Kalvelių seniūnijoje, Pakenės kaime, automobilis „Volkswagen“ susidūrė su automobiliu „Audi A3“ ir iš eismo įvykio vietos pasišalino.
Automobilio vairuotojai (gimusi 1981 m.) vėliau nustatytas 3,05 prom. girtumas.
Taip pat spalio 7 d. apie 19 val. 20 min. Vilniaus r., Paberžės seniūnijoje, Glitiškių kaime, automobilis BMW X5 atsitrenkė į kelio ženklą ir tvorą bei apgadino stovėjusį automobilį „Hyundai“.
Automobilio vairuotojui (gim. 1982 m.) nustatytas 3,69 prom. girtumas.
Tą pačią dieną apie 21 val. 20 min. Vilniuje, Gerovės g., automobilis „Volvo V60“, vairuojamas girto (2,13 prom.) vyro (gim. 1998 m.), kliudė stovinčius automobilius „Audi“, „Mercedes Benz“ ir BMW.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams be kita ko gresiai ir iki metų kalėjimo.
