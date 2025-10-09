Girtas per Uteną paspirtuku važiavęs vyras užsidirbo ikiteisminį tyrimą tarsi rimtas vairuotojas – gresia iki metų kalėjimo

Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, spalio 8 d. apie 21 val. 14 min., vyras (gim. 2006 m.) Utenoje, A. Baranausko g., vairavo elektrinį paspirtuką būdamas girtas. Sustabdžius, vyriškiui nustatytas 1,97 prom. girtumas.
Policija praneša, kad vairuoti paspirtukui, kuriuo važiavo uteniškis, reikalingas vairuotojo pažymėjimas, kurio vyras neturėjo, tad ir neturėjo teisės vairuoti šios rūšies transporto priemonės.
Kaip jau ne kartą yra skelbusi policija, jei paspirtukas kurio didžiausioji naudingoji galia yra ne didesnė kaip 1 kW, o didžiausias projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/val., tai toks elektrinis paspirtukas yra priskiriamas motoriniam dviračiui, ir jį vairuojantis žmogus privalo laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų, taikomų dviračio vairuotojui.
Tačiau elektriniai paspirtukai pagal savo technines charakteristikas gali būti priskiriami ir mopedams. Jei ši transporto priemonė gali išvystyti greitį nuo 25 iki 45 km/val., o didžiausioji naudingoji galia yra nuo 1 kW iki 4 kW, ji priskiriama mopedams.
Tokios transporto priemonės turi būti įregistruotos, turėti galiojančią techninę apžiūrą ir civilinės atsakomybės draudimą, o jų vairuotojai privalo turėti vairuotojo pažymėjimą, yra skelbusi policija.
Tad ir šiuo atveju, paaiškėjus, kad uteniškis važiavo galingu paspirtuku, su juo pasielgta lygiai taip pat, kaip būtų pasielgta su mopedo vairuotojų – pradėtas ikiteisminis tyrimas už tai, kad vyras vairavo girtas ir be teisių.
Dabar uteniškiui be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
girtas vairuotojasbeteisis vairuotojasUtena
Rodyti daugiau žymių