Rusakalbiai sukčiai iš vilniečio išviliojo 31 tūkst. eurų

2025 m. spalio 9 d. 11:47
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško sukčių, iš vieno sostinės gyventojo išviliojusių 31 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 8 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1955 m.) pranešimas, kad spalio 6 d. apie 9 val. 35 min. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę policijos ir banko darbuotojais, apgaule išviliojo 31 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
