Vilniaus policija klausia gyventojų: „Gal jūs pažįstate šiuos vyrus?“

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Šių metų gegužės 6 d. apie 21 val. Vilniuje, Sodų g., nepažįstami žmonės užpuolė ir sumušė vyrą (gim. 1978 m.) bei pagrobė jo kuprinę, kurioje buvo planšetinis kompiuteris „Samsung A7“, asmens dokumentai, piniginė su pinigais, mobiliojo ryšio telefonas „Redmi 13 Pro“.
Policijos pareigūnai reikia visuomenės pagalbos – gyventojus, atpažinusius šiuos vaizdo kamerų užfiksuotus vyrus, policija prašo susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąja tyrėja Jurgita Srėbaliene, tel. +370 700 56 287, mob. +370 616 80 787, el. paštu jurgita.srebaliene@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.