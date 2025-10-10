Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Dar du vilniečiai nukentėjo nuo sukčių

2025 m. spalio 10 d. 08:48
Lrytas.lt
Dar du Vilniaus gyventojai patikėjo sukčiais ir prarado nemažas pinigų sumas. Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, spalio 9 d. apie 9 val. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1960 m.) pranešimas, kad rugsėjo 30 d. apie 9 val. 30 min. Vilniaus r., paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę banko bei policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 5 700 eurų. 
Taip pat spalio 9 d. apie 9 val. gautas pranešimas, kad spalio 8 d. apie 18 val. Vilniuje, moteriai (gimusi 1941 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaule išviliojo 14 000 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
