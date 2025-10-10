Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šalia mirusio vyro Klaipėdoje – policiją sudominęs radinys

2025 m. spalio 10 d. 09:32
Lrytas.lt
Apžiūrinėdami mirusio vyro daiktus, jo bute aptiktas pareigūnus labai sudominęs radinys, dėl kurio vėliau net buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, spalio 9 d. apie 4 val. 39 min. Klaipėdoje, Šaulių g., bute, uostamiesčio policijos pareigūnai apžiūrinėjo čia mirusio vyro (gim. 1983 m.) daiktus.
Juos apžiūrint, rastas plastikinis maišelis su baltos spalvos kristalais. Įtariama,kad tai gali būti narkotinė medžiaga.
Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pirminiais duomenimis, ant mirusio vyro, kurio bute rasta kvaišalų, kūno smurto žymių nerasta. Tačiau siekiant iki galo išsiaiškinti jo mirties detales, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medikams.
