Šalia mirusio vyro Klaipėdoje – policiją sudominęs radinys

Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, spalio 9 d. apie 4 val. 39 min. Klaipėdoje, Šaulių g., bute, uostamiesčio policijos pareigūnai apžiūrinėjo čia mirusio vyro (gim. 1983 m.) daiktus.
Juos apžiūrint, rastas plastikinis maišelis su baltos spalvos kristalais. Įtariama,kad tai gali būti narkotinė medžiaga.
Dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Pirminiais duomenimis, ant mirusio vyro, kurio bute rasta kvaišalų, kūno smurto žymių nerasta. Tačiau siekiant iki galo išsiaiškinti jo mirties detales, pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Kūnas perduotas teismo medikams.
mirė vyrasKlaipėdaNarkotikai
Rodyti daugiau žymių