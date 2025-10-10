Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Šiaulių policija praneša apie tris girtus vairuotojus, kurie sukėlė avarijas

2025 m. spalio 10 d. 09:18
Šiaulių apskrities policija praneša praėjusią parą užregistravusi tris avarijas, kurias sukėlė girti vairuotojai.
Kaip praneša Šiaulių apskrities VPK,  spalio 9 d. apie 14 val. 45 min. Šiaulių r., Gruzdžių miestelyje, girtas (2,32 prom.) vyras (gim. 1975 m.) nesuvaldė vairuojamo automobilio „Opel Vectra“ ir nuvažiavęs nuo kelio, atsitrenkė į namo kieme augančias tujas ir medį.
Taip pat spalio 9 d. apie 15 val. Šiauliuose, Ežero g., girta (2,27 prom.) moteris (gimusi 1975 m.), vairuodama automobilį „Toyota Yaris“, atsitrenkė į automobilį „Opel Astra“.
Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Tą pačią dieną apie 14 val. 40 min. Šiauliuose, Kelmės g., girtas (2,04 prom.) vyras (gim. 1969 m.), vairuodamas elektrinį paspirtuką, susidūrė su automobiliu „WV Sharan“, vairuojamu blaivios moters (gimusi 1959 m.).
Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Visais atvejais pradėtoi ikiteisminiai tyrimai. Dabar vairuotojams be kita ko gresiai ir metų kalėjimo.
