Įkaušę kelių ereliai sėjo avarijas: rėžėsi į šiltnamį, taranavo automobilį, skydinę, atitvarus

Policija pranešė, jog maždaug 13 val. 28 min. Širvintų r., Širvintų sen., Družų k., automobilis „ Seat Alhambra“, vairuojamas neblaivaus 58 metų vyro (2,42 prom., vidutinis girtumo laipsnis) kelio vingyje nesuvaldytas nuvažiavo nuo kelio ir apgadino elektros skydinę, šiltnamį.
Apie 17 val. 49 min. Vilniuje, P. Žadeikos ir Liogino Baliukevičiaus g. sankirtoje, automobilis „Nissan“, vairuojamas neblaivaus 36 metų vyro (2,90 prom., sunkus girtumas), nepraleido ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobiliu „Opel“, vairuojamu 79 metų vyriškio. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Apie 16 val. 40 min. Šakių r. sav., Kudirkos Naumiestyje, į kelio atitvarą atsitrenkė automobilis „Volkswagen“, kurį vairavo neblaivus 44 metų vyras. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,13 prom.). Automobilis nuvežtas į saugojimo aikštelę.
Dėl visų šių atvejų iškeltos baudžiamosios bylos – ratuotų chuliganų laukia griežtos sankcijos.
girti vairuotojaiVilniusŠirvintų rajonas
