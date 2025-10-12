Lrytas Premium prenumerata tik
Kriminalai

Kaune pavogti du visureigiai: vienas pagrobtas Šančiuose, kitas – Žaliakalnyje

2025 m. spalio 12 d. 08:25

Kaune šeštadienį skirtinguose mikrorajonuose pavogti du visureigiai, kurių savininkai nuostolius įvertino vienodomis sumomis.
Policija pranešė, jog apie 9 val. 30 min. Žemuosiuose Šančiuose, Kranto al., pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Toyota RAV4“ (pagamintas 2019 m.). Nuostolis – 18 000 eurų.
Taip pat pranešta, kad maždaug 23 val. 33 min., Žaliakalnio mikrorajone, Pašilės g., pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Mitsubishi Outlander“ (pagamintas 2018 m.). Nuostolis – irgi 18 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai, policijai kol kas nepavyksta aptikti nusikaltėlių pėdsakų.
