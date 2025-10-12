Kaune pavogti du visureigiai: vienas pagrobtas Šančiuose, kitas – Žaliakalnyje

Policija pranešė, jog apie 9 val. 30 min. Žemuosiuose Šančiuose, Kranto al., pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Toyota RAV4“ (pagamintas 2019 m.). Nuostolis – 18 000 eurų.
Taip pat pranešta, kad maždaug 23 val. 33 min., Žaliakalnio mikrorajone, Pašilės g., pastebėta, kad iš automobilių stovėjimo aikštelės pavogtas automobilis „Mitsubishi Outlander“ (pagamintas 2018 m.). Nuostolis – irgi 18 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai, policijai kol kas nepavyksta aptikti nusikaltėlių pėdsakų.
KaunasvisureigisToyota RAV 4
