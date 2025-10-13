Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaKriminalai

MKT pareigūnai Vilniaus apylinkėse aptiko šešėlinį prekių sandėlį: sulaikytos 8 tonos alkoholio ir 63 televizoriai

2025 m. spalio 13 d. 11:49
Muitinės kriminalinė tarnyba
Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai praėjusią savaitę Vilniaus rajone aptiko nelegalų sandėlį su įvairiomis prekėmis – dideliu kiekiu įvairių alkoholinių gėrimų (be banderolių), televizoriais. Rastų prekių vertė viršija 100 tūkst. eurų.
Daugiau nuotraukų (14)
MKT pareigūnai sulaikė vyrą, įtariamą neteisėtu disponavimu akcizinėmis prekėmis.
Spalio 2 d. popietę, tikrindami informaciją apie galimą nelegalių prekių sandėliavimo vietą, MKT pareigūnai patikrino patalpas, esančias Vilniaus rajono Mickūnų seniūnijoje.
Informacija pasitvirtino – aptiktas nelegalių prekių sandėlis, kuriame buvo daugiau nei 8 tonos įvairių alkoholinių gėrimų: degtinės, viskio, kalvadoso, likerio, konjako, vyno ir pan. – nepažymėtų nustatyto pavyzdžio Lietuvos Respublikos banderolėmis. Taip pat rasta 63 vnt. televizorių „Philips“.
MKT Vilniaus skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vietoje sulaikytas Vilniaus rajono gyventojas, kuris įtariamas neteisėtu disponavimu akcizinėmis prekėmis. Jis jau buvo žinomas muitinės pareigūnams dėl panašių pažeidimų praeityje.
Įtariamajam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje.
akcizaiAlkoholisMuitinės kriminalinė tarnyba
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.