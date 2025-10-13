MKT pareigūnai Vilniaus apylinkėse aptiko šešėlinį prekių sandėlį: sulaikytos 8 tonos alkoholio ir 63 televizoriai

MKT pareigūnai sulaikė vyrą, įtariamą neteisėtu disponavimu akcizinėmis prekėmis.
Spalio 2 d. popietę, tikrindami informaciją apie galimą nelegalių prekių sandėliavimo vietą, MKT pareigūnai patikrino patalpas, esančias Vilniaus rajono Mickūnų seniūnijoje.
Informacija pasitvirtino – aptiktas nelegalių prekių sandėlis, kuriame buvo daugiau nei 8 tonos įvairių alkoholinių gėrimų: degtinės, viskio, kalvadoso, likerio, konjako, vyno ir pan. – nepažymėtų nustatyto pavyzdžio Lietuvos Respublikos banderolėmis. Taip pat rasta 63 vnt. televizorių „Philips“.
MKT Vilniaus skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vietoje sulaikytas Vilniaus rajono gyventojas, kuris įtariamas neteisėtu disponavimu akcizinėmis prekėmis. Jis jau buvo žinomas muitinės pareigūnams dėl panašių pažeidimų praeityje.
Įtariamajam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje.
akcizaiAlkoholisMuitinės kriminalinė tarnyba
