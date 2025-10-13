Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Per sulaikymą Kaune nukentėjo du pareigūnai, medikų prireikė ir įtariamajam

2025 m. spalio 13 d. 10:15
Lrytas.lt
Kaune bandydami sulaikyti viešosios tvarkos pažeidimu įtariamą vyrą nukentėjo du pareigūnai. Medikų prireikė ir įtariamajam.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Kauno apskrities VPK, spalio 12 d. apie 21 val. 25 min. Kaune, Šiaurės pr., parduotuvėje, sulaikant viešosios tvarkos pažeidimu įtariamą vyrą (gim. 1991 m.), nukentėjo Kauno apskrities VPK pareigūnas (gim. 1990 m.) ir pareigūnė (gim. 2002).
Suteikus medicinos pagalbą, pareigūnai gydomi ambulatoriškai.
Įtariamasis, dėl sutrikusios sveikatos, paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir dėl pasipriešinimo pareigūnams.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
pasipriešinimas pareigūnamsviešosios tvarkos pažeidimasKaunas
