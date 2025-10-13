Šalčininkiečių veiklą Vilniuje sustabdė pasieniečių žvalgai

Penktadienį VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai Vilniuje, vienoje iš Kelmijos sodų gatvelių esančio privataus namo kieme, sulaikė 23-ejų ir 25-erių Šalčininkų rajono gyventojus. Pasieniečiai juos užklupo kaip tik tuo metu, kai šiedu vyrai iš automobilio „VW Passat“ bagažinės į ūkinį pastatą baigė nešioti stačiakampio formos juodos spalvos ryšulius.
Pastate kriminalistai aptiko šešis tokius ryšulius. Keturiuose jų buvo po standartinę cigarečių dėžę, dviejuose – po pusę. Iš viso rasta 2 500 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Bendra rūkalų vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 12 975 eurai.
Šalčininkiečiai buvo sulaikyti ir uždaryti į areštinę.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiklą įstatėme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos sulaikytieji buvo paleisti, skyrus jiems kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Sulaikytos baltarusiškos cigaretės laikinai saugomos Vilniaus pasienio rinktinėje.
