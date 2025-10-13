Tarnybos metu Vilniuje rimtai apsistumdė du policininkai – muštynių priežastis asmeninė

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, incidentas įvyko praėjusią savaitę. Du Nusikaltimo nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai kilus asmeninio pobūdžio konfliktinei situacijai apsistumdė, tačiau šiuo metu situacija jau išspręsta.
„Niekas nebuvo sužalotas, pareiškimo dėl incidenti negauta. Vėliau abu pareigūnai kartu papietavo ir konfliktą išsprendė“, - teigia policija.
Kadangi konfliktas buvo asmeninis, o joks tyrimas nepradėtas, daugiau įvykio detalių policija nekomentuoja.
muštynėsVilniuspareigūnai
