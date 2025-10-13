Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaKriminalai

Tarnybos metu Vilniuje rimtai apsistumdė du policininkai – muštynių priežastis asmeninė

2025 m. spalio 13 d. 11:37
Lrytas.lt
Vilniuje praėjusią savaitę tarnybos metu susimušė du policijos pareigūnai. Teigiama, kad konfliktas kilo dėl asmeninių priežasčių, šiuo metu situacija jau yra išspręsta, joks tyrimas dėl įvykio nebuvo pradėtas.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus apskrities policijoje, incidentas įvyko praėjusią savaitę. Du Nusikaltimo nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai kilus asmeninio pobūdžio konfliktinei situacijai apsistumdė, tačiau šiuo metu situacija jau išspręsta.
„Niekas nebuvo sužalotas, pareiškimo dėl incidenti negauta. Vėliau abu pareigūnai kartu papietavo ir konfliktą išsprendė“, - teigia policija.
Kadangi konfliktas buvo asmeninis, o joks tyrimas nepradėtas, daugiau įvykio detalių policija nekomentuoja.
muštynėsVilniuspareigūnai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.